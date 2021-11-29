Коронавирус помешал

В понедельник, 29 ноября, организаторы объявили, что зимняя Универсиада 2021 года не состоится. При этом неизвестно, состоится ли спортивное действо в целом, ведь новой даты тоже нет.

Причиной отмены стал новый штамм коронавируса Омикрон.

Читайте также Омикрон имеет потенциал стать опаснее Дельты, – врач о новом штамме COVID-19

"Недавно открытый вариант вируса Омикрон был классифицирован ВОЗ как опасный. Чтобы предотвратить распространение нового варианта в Швейцарии и подавить его, Федеральное правительство Швейцарии, среди прочих мер, ввело ограничения на входящие поездки для ряда стран, которые теперь помещены в карантинный список. Из-за этих официальных ограничений зимняя Универсиада в Люцерне 2021 года больше не может проводиться. В первую очередь эти меры повлияют на делегации, которые участвуют в зимней Универсиаде", – говорится в заявлении организаторов.

Например, путешествующие из Австралии, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Гонконга, Израиля и Чехии должны отбыть 10-дневный карантин в Швейцарии. Это значительно усложняет организацию процесса как для официальных делегаций (спортсменов и тренеров), так и для остального персонала (судьи, журналисты, трансляторы).

Универсиада в Швейцарии должна была состояться в шести кантонах и на восьми спортивных объектах с 11 по 21 декабря. Спортсмены из более чем 50 стран мира должны были соревноваться в десяти видах спорта, а именно – биатлоне, керлинге, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, хоккее, сноубординге, шорт-треке и спортивном ориентировании на лыжах.