Манчестер Сити, за который выступает полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, со счетом 2:0 победил Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка английской лиги.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2

Голы: Стоунз, 50, Фернандиньо, 83

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Еще в первом тайме игра проходила с обилием моментов, однако из-за офсайдов были отменены три гола – два у Сити и один у МЮ. Во второй половине встречи "горожане" все же открыли счет в рамках правил, после удара Джона Стоунза, а затем Фернандиньо удвоил преимущество "Сити".

Украинец Александр Зинченко вышел на поле со стартовых минут и отыграл всю встречу, однако результативными действиями не отметился.

В финале Кубка Лиги Манчестер Сити сыграет против Тоттенхэма, который накануне победил дома Брентфорд благодаря голам Сиссоко и Сона. В трех предыдущих сезонах Сити неизменно выигрывал турнир.

В случае победы в новом розыгрыше это будет восьмой трофей для Зинченко в клубе – кроме трех Кубков Лиги, он дважды выигрывал чемпионат Англии, а также по одному Кубку и Суперкубку страны.

Оценка Зинченко

От авторитетного статистического издания Whoscored 24-летний футболист сборной Украины получил оценку 6,69. Зинченко отдал 88,5% точных передач, выиграл одну верховую борьбу и сделал 102 касания мяча.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити видеообзор