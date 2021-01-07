Зінченко допоміг Манчестер Сіті вийти у фінал Кубка англійської ліги: відео
Манчестер Сіті, за який виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко, з рахунком 2:0 переміг Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка англійської ліги.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:2
Голи: Стоунз, 50, Фернандіньо, 83
Дивіться також Маліновський допоміг Аталанті розгромити Парму: відео
Ще в першому таймі гра проходила з великою кількістю моментів, проте через офсайди були скасовані три голи – два у Сіті і один у МЮ. У другій половині зустрічі "містяни" все ж відкрили рахунок в рамках правил після удару Джона Стоунз, а потім подвоїв перевагу "Сіті" Фернандіньо.
Українець Олександр Зінченко вийшов на поле зі стартових хвилин і відіграв всю зустріч, проте результативними діями не відзначився.
- У фіналі Кубка Ліги Манчестер Сіті зіграє проти Тоттенхема, який напередодні переміг вдома Брентфорд завдяки голам Сіссоко та Сона. У трьох попередніх сезонах Сіті незмінно вигравав турнір.
- В разі перемоги в новому розіграші це буде восьмий трофей для Зінченка в клубі – крім трьох Кубків Ліги він двічі вигравав чемпіонат Англії, а також по одному Кубку та Суперкубку країни.
Оцінка Зінченка
Від авторитетного статистичного видання Whoscored 24-річний футболіст збірної України отримав оцінку 6,69. Зінченко віддав 88,5% точних передач, виграв одну верхову боротьбу і зробив 102 торкання м'яча.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті відеоогляд
Поділитися новиною