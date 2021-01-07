Малиновский помог Аталанте разгромить Парму: видео
В среду, 6 января, Аталанта на своем поле принимала Парму в рамках 16-го тура Серии А. Команда Руслана Малиновского без проблем декласувалась соперника.
Фавориток этого противостояния была именно Аталанта. Джан Пьеро Гасперини не доверил место в стартовом составе Украинской Руслану Малиновскому, пишет 24 канал.
Примечательно Барселона благодаря дублю Месси вырвала победу у Атлетика: видео
Разгромная победа
Уже на 15-й минуте хозяева открыли счет. Муриель благодаря паса, который выполнил Иличич, Луис оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в угол ворот – 1:0. Этот гол стал первым и единственным в первом тайме.
Фавориток этого противостояния была именно Аталанта. Джан Пьеро Гасперини не доверил место в стартовом составе Украинской Руслану Малиновскому, пишет 24 канал. Примечательно Барселона благодаря дублю Месси вырвала победу у Атлетика: видео разгромная победа Уже на 15-й минуте хозяева открыли счет. Муриель благодаря паса, который выполнил Иличич, Луис оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в угол ворот - 1: 0. Этот гол стал первым и единственным в первом тайме.
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