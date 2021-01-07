В среду, 6 января, Аталанта на своем поле принимала Парму в рамках 16-го тура Серии А. Команда Руслана Малиновского без проблем декласувалась соперника.

Фавориток этого противостояния была именно Аталанта. Джан Пьеро Гасперини не доверил место в стартовом составе Украинской Руслану Малиновскому, пишет 24 канал.

Примечательно Барселона благодаря дублю Месси вырвала победу у Атлетика: видео

Разгромная победа

Уже на 15-й минуте хозяева открыли счет. Муриель благодаря паса, который выполнил Иличич, Луис оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в угол ворот – 1:0. Этот гол стал первым и единственным в первом тайме.

После перерыва Аталанта быстро удвоила счет. Госенс ​​продемонстрировал отличное видение поля и отдал передачу, адресатом которой стал Сапата, который из пределов штрафной хладнокровно отправил мяч под штангу – 2:0. На 58-й минуте при счете 2:0 на поле вышел Малиновский. Украинец помог команде еще один раз отличиться в воротах соперников. Активный Госенс ​​сыграл на добивании, с близкого расстояния отправив мяч в сетку. Счет стал 3:0.

После победы Аталанта занимает 7 место, в их активе 28 очков. Парма с 12 пунктами – 18-я. Аталанта – Парма видеообзор

Фавориток этого противостояния была именно Аталанта. Джан Пьеро Гасперини не доверил место в стартовом составе Украинской Руслану Малиновскому, пишет 24 канал. Примечательно Барселона благодаря дублю Месси вырвала победу у Атлетика: видео разгромная победа Уже на 15-й минуте хозяева открыли счет. Муриель благодаря паса, который выполнил Иличич, Луис оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в угол ворот - 1: 0. Этот гол стал первым и единственным в первом тайме.