МЮ хочет усилиться футболистом "Челси", который стал лучшим игроком Франции
Французский полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может перейти в "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" серьезно заинтересовались услугами игрока и в ближайшее время вступят в переговоры по футболисту.
Клуб из Манчестера решительно настроен усилить свой состав полузащитником малийского происхождения. О возможном трансфере сообщил Tuttosport.
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Потенциальный трансфер
"Лондонцы" готовы отпустить футболиста за солидную сумму – 60 миллионов евро. В ближайшее время МЮ отправит запрос по футболисту.
В сезоне 2019/20 на счету Канте 3 гола в 27 матчах за "Челси" во всех турнирах. Контракт футболиста действует до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что футболистом заинтересовался миланский "Интер". Но в клубе опровергли слухи о таком возможном переходе. Н'Голо Канте не был трансферной целью "Интера".
- Н'Голо Канте известный по выступлениям в "Булони", "Кане" и "Лестере". После сезона 2015/16, когда "Лестер" сенсационно стал победителем АПЛ, игроком начали активно интересоваться ведущие клубы Европы.
- Самым расторопным в борьбе за подпись французского опорника под контрактом оказался лондонский "Челси", который выложил за его трансфер 32 миллиона фунтов заключив с игроком пятилетнее соглашение.
- В Лондоне Канте продолжил прогрессировать. В сезоне 2016/17 он в составе "пенсионеров" получил второй подряд титул чемпиона Англии, а также был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. По результатам 2017 года стал лучшим французским футболистом года.
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