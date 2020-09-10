Французский полузащитник "Челси" Н'Голо Канте может перейти в "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" серьезно заинтересовались услугами игрока и в ближайшее время вступят в переговоры по футболисту.

Клуб из Манчестера решительно настроен усилить свой состав полузащитником малийского происхождения. О возможном трансфере сообщил Tuttosport.

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Потенциальный трансфер

"Лондонцы" готовы отпустить футболиста за солидную сумму – 60 миллионов евро. В ближайшее время МЮ отправит запрос по футболисту.

В сезоне 2019/20 на счету Канте 3 гола в 27 матчах за "Челси" во всех турнирах. Контракт футболиста действует до лета 2023 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом заинтересовался миланский "Интер". Но в клубе опровергли слухи о таком возможном переходе. Н'Голо Канте не был трансферной целью "Интера".