Французький півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте може перейти у "Манчестер Юнайтед". "Манкуніанці" серйозно зацікавились послугами гравця та найближчим часом вступить у перемовини по футболісту.

Клуб з Манчестера рішуче налаштований посилити свій склад півзахисником малійського походження. Про можливий трансфер повідомив Tuttosport.

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Потенційний трансфер

"Лондонці" готові відпустити футболіста за солідну суму – 60 мільйонів євро. Найближчим часом МЮ відправить запит по футболістові.

У сезоні 2019/20 на рахунку Канте 3 голи в 27 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. Контракт футболіста діє до літа 2023 року.

Transfermarkt оцінює вартість Канте у 80 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що футболістом зацікавився міланський "Інтер". Але у клубі спростували чутки про такий можливий перехід. Н'Голо Канте не був трансферною ціллю "Інтера".