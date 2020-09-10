МЮ хоче підсилитись футболістом "Челсі", який став найкращим гравцем Франції
Французький півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте може перейти у "Манчестер Юнайтед". "Манкуніанці" серйозно зацікавились послугами гравця та найближчим часом вступить у перемовини по футболісту.
Клуб з Манчестера рішуче налаштований посилити свій склад півзахисником малійського походження. Про можливий трансфер повідомив Tuttosport.
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Потенційний трансфер
"Лондонці" готові відпустити футболіста за солідну суму – 60 мільйонів євро. Найближчим часом МЮ відправить запит по футболістові.
У сезоні 2019/20 на рахунку Канте 3 голи в 27 матчах за "Челсі" у всіх турнірах. Контракт футболіста діє до літа 2023 року.
Раніше повідомлялось, що футболістом зацікавився міланський "Інтер". Але у клубі спростували чутки про такий можливий перехід. Н'Голо Канте не був трансферною ціллю "Інтера".
- Н'Голо Канте відомий за виступами у "Булоні", "Кані" та "Лестері". Після сезону 2015/16, коли "Лестер" сенсаційно став переможцем АПЛ, гравцем почали активно цікавитись провідні клуби Європи.
- Найспритнішим у боротьбі за підпис французького опорника під контрактом виявився лондонський "Челсі", який виклав за його трансфер 32 мільйони фунтів уклавши з гравцем п'ятирічну угоду.
- У Лондоні Канте продовжив прогресувати. У сезоні 2016/17 він у складі "пенсіонерів" здобув другий поспіль титул чемпіона Англії, а також був визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ. За результатами 2017 року став найкращий французьким футболістом року.