У п'ятницю, 1 січня, Астон Вілла поїхала на виїзд до гості до Манчестер Юнайтед у рамках 17-го туру АПЛ. Господарі святкували успіх у зустрічі.

МЮ – Астон Вілла 2:1

Голи: Марсьяль, 40, Фернандеш, 61 (п) – Траоре, 58

Першими гостроту створили господарі. Марсьяль насмілився пробити з дальньої дистанції, але воротар Астон Вілли показав феноменальну майстерність та відбив шалений удар, пише 24 канал.

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Поєдинок рівних клубів

МЮ значно переважав суперника на футбольному полі, що принесло омріяний результат. Марсьяль відгукнувся на простріл з флангу, зіграв на випередження та головою перевів м'яч у ворота – 1:0. Гол у роздягальню. Свисток арбітра на перерву зафіксував мінімальну перемогу у першому таймі.

Відповідь від гостей була не менш гострою, але не принесла потрібний результат. Воткінс вистрибнув вище за свого опікуна та пробив головою. Голкіпер Де Хеа був на місці та у чудовому стрибку перевів м'яч на кутовий.

На 58-й хвилині швидкий розіграш штрафного Астон Вілли дозволив зрівняти рахунок. Гравець гостей віддав гостру передачу у штрафний господарів, Луїз дотепно пропустив м'яч на дальню стійку, де перебував Траоре. Нападник майстерно обробив м'яч та легко став переможцем у дуелі з голкіпером – 1:1.

Не довго раділи гості рівному рахунку. Вже за три хвилин "червоні дияволи" знову вели у зустрічі. Луїз сфолив у власному штрафному на Погбі – пенальті. До позначки підійшов Фернандеш, голкіпер вгадав напрямок удару, але не зумів дотягнутись – 2:1.

На цьому Фернандеш не зупинився та міг оформити дубль у короткий проміжок часу. Півзахисник насмілився завдати удару з дальньої відстані. Таке рішення було вдалим – голкіпер кінчиками пальців відбив постріл у класному сейві.

Більше команди не змогли створити чогось гольового. Свисток судді – 2:1 на користь МЮ.

Цей успіх дозволив МЮ впритул наблизитись до лідера Ліверпуля. В обох команд по 33 очки. Астон Вілла – 6-та, у її активі 26 пунктів.

МЮ – Астон Вілла відеоогляд