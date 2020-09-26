"Манчестер Юнайтед" 26 сентября одержал первую победу в рамках АПЛ сезона 2020/2021. "Красные дьяволы" вырвали победу над "Брайтоном" в 3 туре АПЛ.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Мопе, 40 (п), Марч, 90+5 – Данк, 43 (авт), Рашфорд, 55, Фернандеш, 90+10

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"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в гостях над "Брайтоном" на 10-й компенсированной минуте. Об этом сообщает 24 канал.

Ход игры

Хозяева поля открыли счет на 40-й минуте благодаря удару с пенальти. В то же время футболисты МЮ быстро сравняли счет благодаря автоголу Данка.

После перерыва гости вышли вперед: отличился Рашфорд. "Манчестер Юнайтед" вел матч к победе, когда на 5-й компенсированной минуте Данк сравнял счет.

Казалось, что МЮ снова потеряет очки. Главный арбитр матча Крис Кавана дал финальный свисток, но игроки клуба из Манчестера начали апеллировать по поводу назначения пенальти.

Мяч в штрафной площадке "Брайтона" попал в руку форварду Нилу Мопе после удара защитника Гарри Магуайра. После использования VAR Кавана назначил пенальти.

Победный гол на 99-й минуте встречи с пенальти забил полузащитник Бруну Фернандеш.

Брайтон – Манчестер Юнайтед видеообзор