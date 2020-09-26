"Манчестер Юнайтед" 26 вересня здобув першу перемогу у рамках АПЛ сезону-2020/2021. "Червоні дияволи" вирвали перемогу над "Брайтоном" у 3 турі АПЛ.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:3

Голи: Мопе, 40 (п), Марч, 90+5 – Данк, 43 (авт), Рашфорд, 55, Фернандеш, 90+10

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"Манчестер Юнайтед" вирвав перемогу в гостях над "Брайтоном" аж на 10-й компенсованій хвилині. Про це повідомляє 24 канал.

Хід гри

Господарі поля відкрили рахунок на 40-й хвилині завдяки удару з пенальті. Водночас футболісти МЮ швидко зрівняли рахунок завдяки автоголу Данка.

По перерві гості вийшли вперед: відзначився Рашфорд. "Манчестер Юнайтед" вів матч до перемоги, коли на 5-й компенсованій хвилині Данк зрівняв рахунок.

Здавалося, що МЮ знову втратить очки. Головний арбітр матчу Кріс Кавана дав фінальний свисток, але гравці клубу з Манчестера почали апелювати з приводу призначення пенальті.

М'яч у штрафному майданчику "Брайтона" потрапив у руку форварду Нілу Мопе після удару захисника Гаррі Магуайра. Після використання VAR Кавана призначив пенальті.

Переможний гол на 99-й хвилині зустрічі з пенальті забив півзахисник Бруну Фернандеш.

Брайтон – Манчестер Юнайтед відеоогляд