В воскресенье, 29 ноября, "Манчестер Юнайтед" сыграл на выезде против "Саутгемптона" в рамках 10-го тура АПЛ. Гости отыгрались со счета 2:0 и вырвали победу.

Саутгемптон – МЮ 2:3

Голы: Беднарек, 23, Уорд-Праус, 33 – Фернандеш, 59, Кавани, 74, 90+2

Невероятный камбэк гостей

Гости, которые были явными фаворитами этой встречи, активнее начали поединок. Но счет в матче открыли футболисты хозяев. На 23-й минуте Уорд-Праус выполнил угловой, Беднарек откликнулся на его передачу, выпрыгнул выше всех и сильным ударом головой перевел мяч в сетку ворот – 1:0, пишет 24 канал.

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Первый гол в матче

Уже через 10 минут "Саутгемптон" вновь шокировал гостей из Манчестера. Снова активный Уорд-Праус нанес безупречный удар, выполняя штрафной с границы штрафной площадки. Он закрутил мяч под левую стойку ворот – 2:0. Что-то невероятное творилось в матче.

Гол Уорда-Прауса

Первый тайм завершился уверенной победой хозяев – 2:0. Главному наставнику "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру нужно было делать изменения в игре своих подопечных, чтобы изменить ход поединка.

Уже на 59-й минуте Кавани продемонстрировал прекрасное видение поля и отдал передачу, адресатом которой стал Фернандеш, который из пределов штрафной хладнокровно отправил мяч в сетку – 2:1.

Гол Фернандеша

В середине второго тайма уругваец Кавани оказался первым на мяче, головой направив его в сетку вплотную к стойке – 2:2.

Первый результативный удар Кавани

Казалось, что матч завершится боевой ничьей, но иначе думали гости. На 90+2 минуте Рашфорд выполнил идеальный прострел в штрафную. Автор второго гола МЮ Кавани откликнулся на его передачу и с района 11-метровой отметки головой направил мяч в ворота – голкипер Маккарти не сумел спасти свои владения, 2:3.

Дубль Кавани