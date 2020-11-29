У неділю, 29 листопада, "Манчестер Юнайтед" зіграв на виїзді проти "Саутгемптона" у рамках 10-го туру АПЛ. Гості відігрались з рахунку 2:0 та вирвали перемогу.

Саутгемптон – МЮ 2:3

Голи: Беднарек, 23, Ворд-Праус, 33 – Фернандеш, 59, Кавані, 74, 90+2

Неймовірний камбек гостей

Гості. які були явними фаворитами цієї зустрічі, активніше розпочали поєдинок. Але рахунок у матчі відкрити футболісти господарів. На 23-й хвилині Ворд-Праус виконав кутовий, Беднарек відгукнувся на його передачу, вистрибнув найвище і сильним ударом головою перевів м'яч у сітку воріт – 1:0, пише 24 канал.

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Перший гол у матчі

Вже за 10 хвилин "Саутгемптон" знову шокував гостей з Манчестера. Знову активний Ворд-Праус завдав бездоганного удару, виконуючи штрафний з межі карного майданчика. Він закрутив м'яч під ліву стійку воріт – 2:0. Щось неймовірне творилось у матчі.

Гол Ворда-Прауса

Перший тайм завершився впевненою перемогою господарів – 2:0. Головному наставнику "червоних дияволів" Уле Гуннару Сульшеру потрібно було робити зміни у грі своїх підопічних, щоб змінити хід поєдинку.

Вже на 59-й хвилині Кавані продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став Фернандеш, який з меж штрафного майданчика холоднокровно відправив м'яч у сітку – 2:1.

Гол Фернандеша

У середині другого тайму уругваєць Кавані опинився першим на м’ячі, головою спрямувавши його у сітку впритул до стійки – 2:2.

Перший результативний удар Кавані

Здавалось, що матч завершиться бойовою нічиєю, але інакше думали гості. На 90+2 хвилині Рашфорд виконав ідеальний простріл у штрафний майданчик. Автор другого голу МЮ Кавані відгукнувся на його передачу та з району 11-метрової позначки головою спрямував м'яч у ворота – голкіпер Маккарті не зумів врятувати свої володіння, 2:3.

Дубль Кавані