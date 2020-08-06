Чилийский нападающий Алексис Санчес официально стал игроком итальянского "Интера". До этого футболист выступал за команду на правах аренды.

"Интер" на своей странице официально объявил о подписании контракта с Алексисом Санчесом. Соглашение с нападающим рассчитано до 2023 года.

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До этого Санчес выступал за "Интер" на правах аренды. Права на него принадлежали английскому "Манчестер Юнайтед", и контракт игрока с МЮ был действующим до 2022 года. Однако англичане решили отпустить его бесплатно.

Причина в том, что по контракту Санчес получал 350 тысяч фунтов в неделю в "Манчестер Юнайтед". А "красные дьяволы" больше не хотели выплачивать такую бешеную сумму футболисту.

Алексис Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" зимой 2018 года за 34 миллиона евро. Но уже летом 2019 года отправился в аренду в "Интер". За один сезон в команде он сыграл 30 матчей, забив четыре гола.

"Интер" и "МанЮнайтед" могут между собой сыграть в этом сезоне. Произойдет это в том случае, если обе команды выйдут в финал Лиги Европы. Пока же оба клуба вышли в четвертьфинал турнира.

Правда, на пути "Интера" может стать донецкий "Шахтер" – клубы могут встретиться в полуфинале Лиги Европы, если пройдут своих соперников в 1/4 финала.