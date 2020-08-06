Чилійський нападник Алексіс Санчес офіційно став грав гравцем італійського "Інтера". До цього футболіст виступав за команду на правах оренди.

"Інтер" на своїй сторінці офіційно оголосив про підписання контракуту з Алексісом Санчесом. Угода з нападником розрахована до 2023 року.

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До цього Санчес виступав за "Інтер" на правах оренди. Права на нього належали англійському "Манчестер Юнайтед". І контракт гравця з МЮ був чинним до 2022 року. Однак англійці вирішили відпустити його безкоштовно.

Причина в тому, що за контрактом Санчес отримував 350 тисяч фунтів в тиждень в "Манчестер Юнайтед". А "червоні дияволи" більше не хотіли виплачувати таку шалену суму футболісту.

Алексіс Санчес перейшов в "Манчестер Юнайтед" з "Арсеналу" взимку 2018 року за 34 мільйони євро. Але вже влітку 2019 року відправився в оренду в "Інтер". За один сезон в команді він зіграв 30 матчів, забивши чотири голи.

"Інтер" та "МанЮнайтед" можуть між собою зіграти в цьому сезоні. Станеться це у тому випадку, якщо обидві команди вийдуть у фінал Ліги Європи. Поки ж обидва клуби вийшли у чвертьфінал турніру.

Правда на заваді "Інтеру" може стати донецький "Шахтар" – клуби можуть зустрітися у півфіналі Ліги Європи, якщо пройдуть свої суперників в 1/4 фіналу.