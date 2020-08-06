МЮ безкоштовно відпустив Алексіса Санчеса в "Інтер", щоб не платити йому шалену зарплату
Чилійський нападник Алексіс Санчес офіційно став грав гравцем італійського "Інтера". До цього футболіст виступав за команду на правах оренди.
"Інтер" на своїй сторінці офіційно оголосив про підписання контракуту з Алексісом Санчесом. Угода з нападником розрахована до 2023 року.
До слова: "Інтер" на класі переміг "Хетафе" та вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи: відео
Причина в тому, що за контрактом Санчес отримував 350 тисяч фунтів в тиждень в "Манчестер Юнайтед". А "червоні дияволи" більше не хотіли виплачувати таку шалену суму футболісту.
Алексіс Санчес перейшов в "Манчестер Юнайтед" з "Арсеналу" взимку 2018 року за 34 мільйони євро. Але вже влітку 2019 року відправився в оренду в "Інтер". За один сезон в команді він зіграв 30 матчів, забивши чотири голи.
"Інтер" та "МанЮнайтед" можуть між собою зіграти в цьому сезоні. Станеться це у тому випадку, якщо обидві команди вийдуть у фінал Ліги Європи. Поки ж обидва клуби вийшли у чвертьфінал турніру.
Правда на заваді "Інтеру" може стати донецький "Шахтар" – клуби можуть зустрітися у півфіналі Ліги Європи, якщо пройдуть свої суперників в 1/4 фіналу.