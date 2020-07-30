Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив решил научить футболистов "Прикарпатья" украинскому языку. Он вручил троим игрокам украинские азбуки после того, как футболисты давали интервью на русском языке.

Такой подарок игроки "Прикарпатья" получили после игры против "Агробизнеса" в 27 туре Первой лиги, сообщает mi100.info.

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Подарок мэра

Такой презент был сделан не просто так. Трое футболистов дали краткие комментарии на русском языке после матча 26 тура против "Металлиста 1925".

Глава города решил немного напомнить ребятам, в какой стране они живут и на каком языке нужно разговаривать.

Добавим, что "Прикарпатье" уступило "Агробизнесу" (0:1) и занимает тринадцатое место в турнирной таблице. В их активе 24 набранных пункта.

За их "спиной" есть "Балканы", у которых 22 очка. Благодаря победе в следующем туре "Прикарпатье" может выйти на 12 место, но это при условии, что "Кремень" свой матч проиграет.