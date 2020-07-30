Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вирішив навчити футболістів "Прикарпаття" української мови. Він вручив трьом гравцям українські абетки після того, як футболісти давали інтерв'ю російською мовою.

Такий подарунок гравці "Прикарпаття" отримали після гри проти "Агробізнесу" у 27 турі Першої ліги, повідомляє mi100.info.

Читайте також: Деякі іноземці посилали Луческу, але на тренуванні він вдавав, що нічого не сталося, – Федецький

Подарунок мера

Такий презент був зроблений непросто так. Троє футболістів дали короткі коментарі російською мовою після матчу 26 туру проти "Металіста 1925".

Очільник міста вирішив трохи нагадати хлопцям, у якій країні вони живуть та якою мовою потрібно розмовляти.

Додамо, що "Прикарпаття" поступилось "Агробізнесу" (0:1) та посідає тринадцяте місце у турнірній таблиці. У їх активі 24 набраних пункти.

За їх "спиною" є "Балкани", у яких 22 очки. Завдяки перемозі у наступному турі "Прикарпаття" може вийти на 12 місце, але це за умови, що "Кремінь" свій матч програє.