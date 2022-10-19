Уже 19 октября донецкий клуб примет соперника из Ковалевки на "Арене Львов". Начало встречи в 17:00. Будущий оппонент "горняков" занимает 7-е место в текущем сезоне УПЛ.

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Эпический момент во время интервью

Накануне Иван Петряк рассказал об атмосфере в команде прямо во время тренировки и о командном мероприятии. Левый вингер заверил, что в коллективе царит хорошая атмосфера, а такие мероприятия только сближают всех футболистов и объединяют одно целое.

После этих слов в Петряка влетел мяч, далеко от Ивана разыгрывавший его партнеры по команде. Новичок Шахтера с улыбкой на лице отреагировал на такой эпический эпизод.

Видео момента попадания мяча в Петряка