Вже 19 жовтня донецький клуб прийме суперника з Ковалівки на "Арені Львів". Початок зустрічі о 17:00. Майбутній опонент "гірників" посідає 7-ме місце у поточному сезоні УПЛ.
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Епічний момент під час інтерв'ю
Напередодні Іван Петряк розповів про атмосферу у команді прямо під час тренування та про командний захід. Лівий вінгер запевнив, що у колективі панує гарна атмосфера, а такі заходи лише зближують усіх футболістів та об'єднують одне ціле.
Після цих слів у Петряка влетів м'яч, який далеко від Івана розігрували його партнери по команді. Новачок Шахтаря із посмішкою на обличчі відреагував на такий епічний епізод.
Відео моменту влучання м'яча у Петряка
Шахтар після 6-ти зіграних турів йде на другому місці в УПЛ, поступаючись лише 2 очками лідеру чемпіонату Дніпру-1.