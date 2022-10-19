Владислав Кочергин отыграл полный кубковый матч и принес своей команде победу. Уже на пятой компенсированной поединке минуте, сообщает 24 канал.

​Читайте также Игнатенко снова забил и чуть не принес победу для Бордо

Победный гол в Кубке

Футболист Заглембе потерял мяч у углового флажка. Игрок Ракува сместился поближе к центру и отдал под удар Кочергину. Владислав мощным ударом в одно касание прошил сетку ворот соперника.

Счет стал 0:1 в пользу Ракува, пробившегося в 1/8 финала Кубка Польши.

Заглембе – Ракув: видеообзор матча (гол Кочергина с 2:40)