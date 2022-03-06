Так выглядит достоинство

Первое и второе место заняли представительницы России Виктория Листунова и Мария Минаева. Украинка не захотела стоять на одном пьедестале с россиянками.

До речі Спортсменів Росії та Білорусі відсторонили від участі у Всесвітніх іграх-2022

Батрона поднялась на пьедестал отдельно от них.

Украинцам больше не придется прибегать к подобным поступкам, поскольку спортсмены Беларуси и России отстранены от соревнований. Для представителей этих стран это был последний турнир.

Также в Дохе они выступали под нейтральным флагом.



Даниэла Батрона / Фото из твиттера FX_choreo



Одинокие россиянки / Фото из твиттера FX_choreo

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