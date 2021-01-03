В НБА состоялся очередной ряд матчей в новом сезоне. В одном из них на паркет вышли Торонто Алексея Леня и Новый Орлеан, пишет 24 канал.

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Неудачный старт Торонто в НБА

Команды показывали достаточно ровный баскетбол на площадке. Вторая и последняя четверть остались за гостями – 23:34 и 33:34 соответственно. А вот первая и третья по Новым Орлеаном – 32:26 и 32:22. В итоге – 120:116 в пользу хозяев.

Это поражение стало для Торонто уже четвертым в пяти матчах. Украинский баскетболист Лень провел на паркете 7 минут и 13 секунд, но вышел на площадку по ходу встречи со скамейки для запасных. За это время украинец получил 2 очка, один подбор, 2 блок-шота при одной потере и одно персональное замечание.

После очередного поражения Торонто занимает 13 место в Восточной конференции. А Новый Орлеан-3-й в Западной конференции.

Новый Орлеан – Торонто видеообзор