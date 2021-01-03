У НБА відбувся черговий ряд матчів у новому сезоні. У одному з них на паркет вийшли Торонто Олексія Леня та Новий Орлеан, пише 24 канал.

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Невдалий старт Торонто в НБА

Команди показували досить рівний баскетбол на майданчику. Друга та остання чверть залишились за гостями – 23:34 та 33:34 відповідно. А от перша та третя за Новим Орлеаном – 32:26 та 32:22. У підсумку – 120:116 на користь господарів.

Ця поразка стала для Торонто вже четвертою у п'яти матчах. Український баскетболіст Лень провів на паркеті 7 хвилин та 13 секунд, але вийшов на майданчик по ходу зустрічі з лавки для запасних. За цей час українець здобув 2 очки, одне підбирання, 2 блок-шоти при одній втраті та одне персональне зауваження.