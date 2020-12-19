18 грудня в Києві непереможений український боксер Дмитро Митрофанов (9-0-1, 5 КО) провів свій перший титульний бій.

Бій відбувся в рамках боксерського шоу під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation. Суперником Митрофанова був британець Асінья Байфілд (14-3-1, 6 КО). Українець володів перевагою весь бій, пише 24 канал.

В результаті 10-раундового поєдинку всі три судді віддали перевагу Дмитру Митрофанову: 96:94, 98:94, 99:92. Українець завоював титул WBO Oriental.

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Для Митрофанова це перший титул у кар'єрі. Він провів 11 поєдинків на професійному рингу, 10 із яких виграв і лише один закінчився внічию.

Байфілд дебютував на професіональному ринзі у 2015 році. За свою кар’єру здобув 14 перемог у 19 поєдинках, 6 із яких нокаутами.

Завдяки цій перемозі Митрофанов потрапить до топ-15 світового рейтингу WBO і отримає формальне право участі у чемпіонських боях.

Митрофанов – Байфілд: накращі моменти бою