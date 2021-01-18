Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу руководит тренировочным процессом в Арабских Эмиратах без свистка.

Вместо этого тренерского атрибута Мистер умело жестикулирует и берет голосом, отмечает пресс-служба "бело-синих".

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Что известно о сборах Динамо

Первый этап подготовки ко второму кругу УПЛ "бело-синие" завершат 26 января, а уже через три дня 29 января Динамо отправится на второй сбор в Турцию, который продлится вплоть до 8 февраля.

Уже известно расписание трансляций матчей с польской Легией (18 января, 15:00) и белорусским Шахтером (21 января, 15:00).

Первую часть чемпионата киевляне завершили в статусе лидера. Динамо опережают ближайшего конкурента Шахтера лишь на одно очко. Свой первый матч после зимнего перерыва киевляне сыграют дома 13 февраля против Олимпика.

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