Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу керує тренувальним процесом в Арабських Еміратах без свистка.

Замість цього тренерського атрибута Містер вміло жестикулює і бере голосом, зазначає пресслужба "біло-синіх".

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Що відомо про збори Динамо

Перший етап підготовки до другого кола УПЛ "біло-сині" завершать 26 січня, а вже через три дні 29 січня Динамо відправиться на другий збір до Туреччини, який триватиме аж до 8 лютого.

Вже відомо розклад трансляцій матчів з польською Легією (18 січня, 15:00) і білоруським Шахтарем (21 січня, 15:00).

Першу частину чемпіонату кияни завершили у статусі лідера. Динамо випереджають найближчого конкурента Шахтаря лише на одне очко. Свій перший матч після зимової перерви кияни зіграють вдома 13 лютого проти Олімпіка.

Дивіться відео з тренування Динамо