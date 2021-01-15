Киевское Динамо объявило, что будет транслировать свои межсезонье игры на тренировочном сборе в ОАЭ.

Транслятором их контрольных матчей во время зимнего межсезонья выступит телеканал "Спорт 1".

Смотрите также Динамо отправилось в ОАЭ на первый сбор с 30 футболистами: видео

Кроме этого, игры можно будет посмотреть на канале "Динамо TV" в ютубе. Пока известно расписание трансляций матчей с польской Легией (18 января, 15:00) и белорусским Шахтером (21 января, 15:00).

Кроме того, планируется выпуск ежедневных видео дневников о событиях, происходящих на собрании команды и подробное освещение тренировочного процесса на официальном сайте клуба, страницах Динамо в социальных сетях, клубном канале в ютубе и канале "Спорт 1".