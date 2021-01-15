Динамо покажет трансляцию игр на сборе в ОАЭ: где смотреть
Киевское Динамо объявило, что будет транслировать свои межсезонье игры на тренировочном сборе в ОАЭ.
Транслятором их контрольных матчей во время зимнего межсезонья выступит телеканал "Спорт 1".
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Кроме этого, игры можно будет посмотреть на канале "Динамо TV" в ютубе. Пока известно расписание трансляций матчей с польской Легией (18 января, 15:00) и белорусским Шахтером (21 января, 15:00).
Кроме того, планируется выпуск ежедневных видео дневников о событиях, происходящих на собрании команды и подробное освещение тренировочного процесса на официальном сайте клуба, страницах Динамо в социальных сетях, клубном канале в ютубе и канале "Спорт 1".
- Первый этап подготовки "бело-синие" завершат 26 января, после чего 29 января Динамо отправится на второй сбор в Турцию до 8 февраля.
- Киевляне завершили первую часть сезона на первом месте турнирной таблицы УПЛ, опережая Шахтер на одно очко.
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