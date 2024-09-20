Також чимало поціновувачів цього виду спорту намагаються його постійно покращити й урізноманітнити. Зокрема, Федерація футболу Нідерландів наприкінці весни відправила до ФІФА та ІФАБ п'ять пропозицій щодо нових правил футболу.

Читайте також Порятунок року: воротар Арсенала зробив шалений подвійний сейв після пенальті у матчі ЛЧ

Що пропонує Платіні

З черговою ініціативою напередодні виступив 3-разовий володар "Золотого м'яча" Мішель Платіні. Він запропонував внести кардинальні зміни, які стосуватимуться кількості гравців на футбольному полі, повідомляє RMC Sport.

Можливо, нам варто прибрати по одному футболісту в кожній команді та грати вдесятьох. У минулому столітті грали командами по 11 осіб, але тоді гравці бігали менше та повільніше, ніж сьогодні. Тоді вони були слабшими фізично. Тому, можливо, було б непогано зменшити кількість гравців. Це звільнить простір на полі,

– заявив француз.

До слова. Наразі Мішель Платіні є радником президента Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів. Раніше він був президентом УЄФА (з 2007 по 2015 рік).

Нагадаємо, що навесні свої пропозиції щодо змін правил також озвучував Ерлінг Голанд. Він вважає, що потрібно запровадити "технологію лінії воріт" по всьому полю, а також переглянути правила щодо вкидання ауту.