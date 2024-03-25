В последнее время появляется немало разговоров о новых изменениях правил в футболе. В частности, уже тестируется введение синих карточек, а также могут измениться условия для фиксации офсайда.

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Идеи улучшения правил от звездного футболиста

Своими мыслями относительно футбольных правил поделился нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Он назвал два, которые стоило бы изменить.

Во-первых, нужно ввести "технологию линии ворот" по всему полю, чтобы вы всегда знали, когда мяч оказался за пределами. Что еще меня раздражает, то это вбрасывание. Бросайте мяч как угодно, это не имеет значения. Просто убедитесь, что вы держите мяч двумя руками.

Я даже не знаю правил вбрасывания. Вероятно, если попробую вбросить мяч, то сделаю это неправильно. Для меня не имеет значения, как вы бросаете мяч – прямо, снизу, сверху или как-то еще. Я бы это изменил, главное – двумя руками.

Также вам нельзя "воровать" слишком много метров и секунд аутами. Должна быть четкая граница того, как далеко вы можете пройти и как долго держите мяч в руках. Думаю, что так и будет в будущем", – заявил Холанд.

Напомним, что ранее экс-игрок Барселоны Жерар Пике также высказывался по поводу изменений правил в футболе. Он предлагал отменить ничьи, ведь, по словам испанца, игра номер 1 в мире все меньше увлекает детей, и это в перспективе может привести к глобальной потере интереса к этому виду спорта.

Справка. Эрлинг Холанд в сезоне-2023/2024 сыграл 34 матча за Манчестер Сити, в которых забил 29 голов и отдал 6 ассистов. Следующий поединок "горожане" сыграют против лидера АПЛ Арсенала. Игра состоится 31 марта в 18:30. Сейчас команды разделяет лишь одно очко в турнирной таблице.