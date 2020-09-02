Мировые звезды и спортсмены разработали логотипы Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе – видео
В 2028 году летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе. Но уже сейчас представлен логотип турнира. Хотя его организаторы решили не останавливаться на одном логотипе, и пригласили к его созданию мировых звезд.
Логотипом Игр выбрали надпись LA28, а также олимпийские кольца под ним. И если L и 28 являются черными и неизменными, то буква A имеет немало вариаций, в зависимости от того, кто ее создавал.
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"Построенная для цифровой эры, анимированная эмблема призвана эволюционировать со временем, отражая дух города безграничных возможностей", – говорится в описании к логотипу Лос-Анджелеса-2028.
Поэтому к разработке логотипа пригласили около 20 известных личностей. Кроме спортсменов и спортсменок – футболистки Алекс Морган, фигуриста Адама Риппона, сноубордистки Хлои Ким, паралимпийки Скаут Бассет, свои варианты предложили и певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун и другие.
Видео логотипов Олимпиады-2028
- Летние Олимпийские игры 2028 пройдут в Лос-Анджелесе. Это право город получил еще в 2017 году. Тогда МОК пошел на беспрецендентное решение. Лос-Анджелес и Париж претендовали на проведение Олимипады-2024. Американский город согласился уступить при условии, что получит право на следующие игры 2028 сразу, без нового конкурса.
- Такое решение МОК получило немало критики. Ведь впервые город получил право проведения Олимпиады без конкурса.
- Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игры. До этого город был столицей соревнований в 1932 и 1984 годах.