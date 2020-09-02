В 2028 году летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе. Но уже сейчас представлен логотип турнира. Хотя его организаторы решили не останавливаться на одном логотипе, и пригласили к его созданию мировых звезд.

Логотипом Игр выбрали надпись LA28, а также олимпийские кольца под ним. И если L и 28 являются черными и неизменными, то буква A имеет немало вариаций, в зависимости от того, кто ее создавал.

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"Построенная для цифровой эры, анимированная эмблема призвана эволюционировать со временем, отражая дух города безграничных возможностей", – говорится в описании к логотипу Лос-Анджелеса-2028.

Поэтому к разработке логотипа пригласили около 20 известных личностей. Кроме спортсменов и спортсменок – футболистки Алекс Морган, фигуриста Адама Риппона, сноубордистки Хлои Ким, паралимпийки Скаут Бассет, свои варианты предложили и певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун и другие.

Видео логотипов Олимпиады-2028