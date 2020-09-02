У 2028 році літні Олімпійські ігри відбудуться в Лос-Анджелесі. Але вже зараз представлено логотип турніру. Хоча його організатори вирішили не зупинятися на одному лого, і запросили до його створення світових зірок.

Логотипом Ігор обрали напис LA28, а також олімпійськими кільцями під ним. Та якщо L та 28 є чорними та незмінними, то буква A має чимало варіацій, в залежності від того, хто її створював.

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"Побудована для цифрової ери, анімована емблема покликана еволюціонувати з часом, відображаючи дух міста безмежних можливостей", – йдеться в описі до логотипа Лос-Анджелеса-2028.

Відтак до розробки логотипу запросили близько 20 відомих особистостей. Окрім спортсменів та спортсменок – футболістки Алекс Морган, фігуриста Адама Ріппона, сноубордистки Хлої Кім, паралімпійки Скаут Бассет, свої варіанти запропонували і співачка Біллі Айліш, акторка Різ Візерспун та інші.

Відео логотипів Олімпіади-2028