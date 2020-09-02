Світові зірки та спортсмени розробили логотипи Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі – відео
У 2028 році літні Олімпійські ігри відбудуться в Лос-Анджелесі. Але вже зараз представлено логотип турніру. Хоча його організатори вирішили не зупинятися на одному лого, і запросили до його створення світових зірок.
Логотипом Ігор обрали напис LA28, а також олімпійськими кільцями під ним. Та якщо L та 28 є чорними та незмінними, то буква A має чимало варіацій, в залежності від того, хто її створював.
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"Побудована для цифрової ери, анімована емблема покликана еволюціонувати з часом, відображаючи дух міста безмежних можливостей", – йдеться в описі до логотипа Лос-Анджелеса-2028.
Відтак до розробки логотипу запросили близько 20 відомих особистостей. Окрім спортсменів та спортсменок – футболістки Алекс Морган, фігуриста Адама Ріппона, сноубордистки Хлої Кім, паралімпійки Скаут Бассет, свої варіанти запропонували і співачка Біллі Айліш, акторка Різ Візерспун та інші.
Відео логотипів Олімпіади-2028
- Літні Олімпійські ігри 2028 року відбудуться в Лос-Анджелесі. Це право місто отримало ще у 2017 році. Тоді МОК пішов на безпрецендентне рішення. Лос-Анджелес та Париж претендували на проведення Оліміпади-2024. Американське місто погодилося поступитися за умови, що отримає право на наступні ігри 2028 року відразу, без нового конкурсу.
- Таке рішення МОК отримало чимало критики. Адже вперше місто отримало право проведення Олімпіади без конкурсу.
- Лос-Анджелес втретє прийме Олімпійські ігри. До цього місто було столицею змагань у 1932 і 1984 роках.