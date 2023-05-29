Маркевич согласился возглавить Карпаты: журналист назвал срок возможного назначения

Легендарный наставник Мирон Маркевич близок к возвращению на тренерский мостик. Маркевич ведет переговоры с львовскими Карпатами.

72-летний специалист подтвердил информацию о своих переговорах с львовским клубом, но об окончательной договоренности речь не шла. Интересно, что перед этим Маркевич заявлял, что все это слухи, а он находится далеко за границей.

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Легенда вернется после 7-летнего перерыва в тренерстве

Мирон Маркевич даже посетил домашний матч Карпат против Оболони в последнем туре Первой лиги Украины Он был замечен в компании Евгения Селезнева и Андрея Русола. После поединка, закончившегося ничьей 1:1, Маркевич-старший был в очень хорошем настроении.

По информации "Брутального футбола", Маркевич согласился возглавить "львов" Это будет далеко не первый приход легендарного тренера к рулю львовян.

После чего журналист Пиотр Шленка издал интересный инсайд. Вроде бы уже 29 мая Мирон Маркевич может быть презентован новым главным тренером Карпат.

Отметим, что официальной информации об отставке Андрея Тлумака до сих пор нет. Он руководил командой в последнем матче против Оболони, хотя ранее СМИ писали об отставке наставника.

Напомним, что Тлумак не смог вывести Карпаты в УПЛ, провалив концовку сезона-2022/2023. "Львы" заняли 5-е место, набрав 18 баллов.

Ранее пресса называла сразу кандидатов на должность нового главного тренера, среди которых был даже Остап Маркевич, сын Мирона Маркевича Также упоминали имена Олега Дулуба, Олега Лужного, Юрия Мороза.

Маркевич уже не в первый раз может возглавить Карпаты