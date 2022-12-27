Сборная Украины по футболу в конце 2022 года останется без главного тренера. Контракт с Александром Петраковым истекает, и Украинская ассоциация футбола не намерена его продлевать. Следовательно, сейчас продолжаются поиски нового наставника для сборной Украины.

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Главным претендентом на этот пост является Сергей Ребров. Правда, сейчас он занят работой в клубе Аль-Айн в ОАЭ.

Еще одним кандидатом на эту должность является Мирон Маркевич. Сам он мог возглавить "сине-желтых" еще летом 2021 года, когда команду покинул Андрей Шевченко. Но тогда эта должность и досталась Александру Петракову.

"У нас была договоренность. Я ради этого и работал с УАФ пять лет, потому что была договоренность – Шевченко идет, а я буду тренировать сборную. Но не получилось. Не знаю, какие там обстоятельства и кто был за или против. Мне это уже не интересно", – рассказал Мирон Маркевич.

Маркевич и работа в сборной Украины и УАФ. Мирон Маркевич – единственный тренер в истории сборной Украины, проведший более одного матча во главе команды и не проигравший. Сборную Украины он возглавил в феврале 2010 года. Тогда он совмещал работу с должностью главного тренера харьковского Металлиста. Но когда в августе 2010 года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал харьковский клуб снятием очков, Маркевич заявил, что покидает сборную Украины. Под его руководством команда провела четыре матча, три из которых выиграла и еще раз сыграла вничью.

В июле 2016 года Маркевич, на тот момент находившийся без работы, возглавил Комитет национальных сборных команд УАФ. В этой должности он и поработал пять лет – до лета 2021 года. И покинул УАФ после того, как не удалось возглавить сборную Украины – место главного тренера отдали Александру Петракову.

Согласится ли Маркевич возглавить сборную Украины

Маркевич не дал однозначного ответа на то, согласился бы возглавить сборную Украины, если бы сейчас ему поступило соответствующее предложение.

"Нужно думать над таким вопросом. Год назад такое предложение было актуальным для меня. Я был готов и, честно говоря, мне очень хотелось. Но не получилось", – рассказал Мирон Маркевич.