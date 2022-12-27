Збірна України з футболу в кінці 2022 року залишиться без головного тренера. Контракт з Олександром Петраковим закінчується, і Українська асоціація футболу не має наміру його продовжувати. Відтак зараз тривають пошуки нового наставника для збірної України.
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Головним претендентом на цю посаду є Сергій Ребров. Правда зараз він зайнятий роботою у клубі Аль-Айн в ОАЕ.
Тож ще одним кандидатом на цю посаду є Мирон Маркевич. Сам він міг очолити "синьо-жовтих" ще влітку 2021 року, коли команду покинув Андрій Шевченко. Але тоді ця посада і дісталася Олександру Петракову.
"Ми мали домовленість. Я заради цього і працював з УАФ п'ять років, бо була домовленість – Шевченко йде, а я тренуватиму збірну. Але не вийшло. Не знаю, які там обставини і хто був за чи проти. Мені це вже не цікаво", – розповів Мирон Маркевич.
Чи погодиться Маркевич очолити збірну України
Маркевич не дав однозначної відповіді на те, чи погодився б очолити збірну України, якби зараз йому надійшла відповідна пропозиція.
"Потрібно думати над таким питанням. Рік тому така пропозиція була актуальною для мене. Я був готовий і, щиро кажучи, мені дуже хотілося. Але не вийшло", – розповів Мирон Маркевич.