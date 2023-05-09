Мирон Маркевич 9 лет жизни отдал харьковскому Металлисту. Все самые большие успехи харьковчан связаны с именем опытного украинского тренера. После длительного перерыва Мирон Богданович побывал в Харьковской области и посетил стадион и базу клуба, который стал для него родным.

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Харьковчане поставили окупантов на место

Несмотря на постоянные обстрелы россиян, Харьков продолжает жить. Подтверждением этому стал ветеранский турнир, в котором принял участие Маркевич.

"Я очень хотел приехать в Харьков, там есть много друзей, хотел со всеми увидеться. А тут еще такой повод хороший – ветеранский турнир. Я доволен всем.

Конечно, видны следы обстрелов, особенно в центре. Но ведь надо знать харьковчан! Они поставили окупантов на место и не дали захватить город. Сейчас Харьков оживает, футбол возвращается – начался турнир ветеранов. Я надеюсь, что в Харькове все будет хорошо. Для меня это особый город", – рассказал Маркевич.

Базу восстановят после окончания войны

Также 72-летний тренер посетил стадион и базу Металлиста.

"Сразу нахлынула ностальгия, ведь я здесь работал девять лет. Было приятно увидеть, что газон и поле в идеальном состоянии.

Также я был на базе Металлиста. К сожалению, туда ракета прилетела. Но я думаю, как война закончится, базу быстро восстановят", – сказал Маркевич.

Напомним, что в июне 2022 года российские варвары обстреляли тренировочный центр Металлиста в Высоком. В результате взрыва ракеты на территории базы образовалась яма глубиной 5 метров. Были повреждены строения и коммуникации.