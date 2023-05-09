Мирон Маркевич 9 років життя віддав харківському Металісту. Всі найбільші успіхи харків'ян пов'язані з іменем досвідченого українського тренера. Після тривалої перерви Мирон Богданович побував на Харківщині та відвідав стадіон та базу клубу, який став для нього рідним.

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Харків'яни поставили окупантів на місце

Не дивлячись на постійні обстріли росіян Харків продовжує жити. Підтвердженням цього став ветеранський турнір, у якому взяв участь Маркевич.

"Я дуже хотів приїхати до Харкова, там маю багато друзів, хотів з усіма побачитися. А тут ще такий привід добрий – ветеранський турнір. Я задоволений усім.

Звичайно, видно сліди обстрілів, особливо в центрі. Але ж треба знати харків'ян! Вони поставили окупантів на місце та не дали захопити місто. Зараз Харків оживає, футбол повертається – розпочався турнір ветеранів. Я сподіваюся, що у Харкові все буде гаразд. Для мене це особливе місто", – розповів Маркевич.

Базу відновлять після закінчення війни

Також 72-річний тренер відвідав стадіон та базу Металіста.

"Одразу наринула ностальгія, адже я тут працював дев'ять років. Було приємно побачити, що газон та поле в ідеальному стані.

Також я був на базі Металіста. На жаль, туди ракета прилетіла. Але я думаю, як війна закінчиться, базу швиденько відновлять", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що у червні 2022 року російські варвари обстріляли тренувальний центр Металіста у Високому. В результаті вибуху ракети на території бази утворилася яма глибиною 5 метрів. Були пошкоджені будівлі та комунікації.