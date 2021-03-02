Це не футбол, можна заснути: Маркевич жорстко розкритикував Шахтар
Український тренер Мирон Маркевич висловився про поразку Шахтаря від Зорі (0:1) в 16-му турі УПЛ.
Джерело:1927.kiev.ua
Маркевич зазначив, що Шахтар показує дуже кволу гру в УПЛ.
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Шахтар створює лише один момент, при цьому маючи перевагу у контролі м'яча. "Гірники" грають поперек поля, їм важко забивати голи, немає швидкісних атак. Ясно, що Зоря грала від оборони і їй було непросто пройти. Таких футболістів, як у Шахтаря, у них немає, але свій момент вони знайшли і реалізували. Чесно кажучи, не можна грати, як грає Шахтар. Це не футбол – можна заснути,
– сказав він.
Шахтар – Зоря: підсумок
- Луганська команда піднялася на третє місце в турнірній таблиці. І скоротила відставання від Шахтаря до чотирьох очок.
- Окрім того, в Зорі ще матч в запасі.
- Зоря виграла шість поспіль матчів в УПЛ.
- Шахтар вперше в цьому сезоні програв в УПЛ. І загалом перервав свою безпрограшну серію в чемпіонаті, яка тривала майже рік. Востаннє "гірники" програвала 15 березня 2020 року. І програли тоді саме Зорі.
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