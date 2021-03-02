Український тренер Мирон Маркевич висловився про поразку Шахтаря від Зорі (0:1) в 16-му турі УПЛ.

Маркевич зазначив, що Шахтар показує дуже кволу гру в УПЛ.

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Шахтар створює лише один момент, при цьому маючи перевагу у контролі м'яча. "Гірники" грають поперек поля, їм важко забивати голи, немає швидкісних атак. Ясно, що Зоря грала від оборони і їй було непросто пройти. Таких футболістів, як у Шахтаря, у них немає, але свій момент вони знайшли і реалізували. Чесно кажучи, не можна грати, як грає Шахтар. Це не футбол – можна заснути,

– сказав він.

Шахтар – Зоря: підсумок