Львовские Карпаты в решающем матче Первой лиги проиграли Ингульцу со счетом 2:1. Команда Мирона Маркевича потеряла лидерство в турнирной таблице.

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Почему Маркевич не пришел на награждение

Отсутствие главного тренера львовских Карпат вызвало бурную реакцию Йожефа Сабо и Виктора Леоненко. Мирон Маркевич объяснил свое отсутствие на церемонии. Он отметил, что последние два календарных матча Карпат были очень сложными и требовали значительных нервных затрат.

Сначала, выигрывая у "Левого берега" (3:0), мои подопечные умудрились растранжирить преимущество, чего раньше не случалось в моей многолетней тренерской карьере. И, как вишенка на торте – пропущенный в компенсированное время гол в Петрово, который свел на нет всю работу на марафонской турнирной дистанции. Чемпионство банально выскользнуло из рук,

– рассказал наставник "львов".

В частности Маркевич чувствовал себя плохо, поэтому решил под опекой медперсонала переждать в клубном автобусе.

"Когда через некоторое время несколько стало легче, то пошел на пресс-конференцию, где ответил на все вопросы журналистов, отдав должное Ингульцу и их главному тренеру", – добавил тренер Карпат.

Справка. Выступления в Первой лиге Карпаты завершили на второй позиции. Команда набрала 65 баллов.

Напомним, что "львы" вместе с Ингульцом досрочно вышли в УПЛ.