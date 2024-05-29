Львівські Карпати у вирішальному матчі Першої ліги програли Інгульцю з рахунком 2:1. Команда Мирона Маркевича втратила лідерство в турнірній таблиці.

Читайте також Син Маркевича виїхав з України: чи продовжить тренер працювати в Карпатах

Чому Маркевич не прийшов на нагородження

Відсутність головного тренера львівських Карпат спричинила бурхливу реакцію Йожефа Сабо та Віктора Леоненко. Мирон Маркевич пояснив свою відсутність на церемонії. Він зазначив, що останні два календарні матчі Карпат були дуже складними й вимагали значних нервових затрат.

Спочатку, виграючи в «Лівого берега» (3:0), мої підопічні примудрилися розтринькати перевагу, чого раніше не траплялося в моїй багаторічній тренерській кар'єрі. І, як вишенька на торті – пропущений в компенсований час гол в Петровому, який звів нанівець усю роботу на марафонській турнірній дистанції. Чемпіонство банально вислизнуло з рук,

– розповів наставник "левів".

Зокрема Маркевич почував себе зле, тому вирішив під опікою медперсоналу перечекати в клубному автобусі.

"Коли через певний час дещо стало легше, то пішов на пресконференцію, де відповів на всі запитання журналістів, віддавши належне Інгульцю та їхньому головному тренеру", – додав тренер Карпат.

Довідка. Виступи у Першій лізі Карпати завершили на другій позиції. Команда набрала 65 балів.

Нагадаємо, що "леви" разом з Інгульцем достроково вийшли в УПЛ.