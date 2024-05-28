Львовские Карпаты получили серебряные награды Первой лиги и завоевали право в следующем сезоне играть в УПЛ. Однако на тренерском мостике "львов" произойдут изменения.
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Остап Маркевич объяснил выезд из Украины
По сообщению ТаТоТаке, сын главного тренера Карпат Мирона Маркевича в середине мая выехал из Украины и фактически не работает в клубе. Остап Маркевич не присутствовал на двух последних поединках львовян.
Как сообщил Маркевич-младший, сейчас он находится в Испании. Там живет семья тренера и ему нужно было оформить определенные документы. Он выехал из Украины на законных основаниях и планирует вскоре вернуться.
Остап Маркевич рассматривает предложения работы главным тренером от украинских и зарубежных клубов. Хотя он не исключает, что останется в структуре Карпат, но на новой должности.
Тренерская карьера Маркевича-младшего
- Остап Маркевич начал тренерскую деятельность в Испании. Там он работал с юношескими командами Вильярреала.
- Летом 2019 года вернулся в Украину, где сначала тренировал Агробизнес, а затем Черноморец. Обе команды тогда играли в Первой лиге.
- В августе 2020 возглавил Мариуполь, с которым достаточно плодотворно работал до начала полномасштабной агрессии.
- Затем непродолжительное время тренировал польскую Радуню, а летом 2023 года присоединился к тренерскому штабу своего отца во львовских Карпатах.