На початку нового року відомий український футболіст Євген Коноплянка залишився без клубу. 35-річний вінгер та румунський ЧФР Клуж розірвали контракт за обопільною згодою.

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Чи повернеться Коноплянка до Маркевича

Мирон Маркевич тренував Євгена Коноплянку у Дніпрі. Він добре знає сильні та слабкі сторони футболіста. Ба більше, саме за Маркевича Коноплянка дебютував за національну збірну України у 2010 році. Часи спільної роботи Мирон Богданович згадує з ностальгією.

У мене від добре грав свого часу. Потім вже все пішло не так, як хотілося. Але нічого тут не зробиш, так воно буває. Я знаю, що він мені багато допоміг у Дніпрі, його велика заслуга, що ми грали у фіналі Ліги Європи,

– розповів Маркевич.

Тренер Карпат не знає, де продовжить кар'єру його колишній підопічний. Найкращі часи зіркового вінгера позаду. Очевидно, що у складі "левів" Коноплянку ми не побачимо.

Я давно його не бачив, ну що я зараз можу сказати? Тут треба зважати, у якій він формі, як він. Травми його переслідували… Ну він добре грав за Дніпро і я його хотів у Металіст забрати. Тут не вийшло. Проте він залишив такий вагомий внесок в українському футболі. Тому треба йому за це подякувати,

– зазначив Маркевич.

Легіонерська сага Коноплянки