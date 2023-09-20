Единственный гол "горняков" забил Кевин Келси. В ворота Дмитрия Ризника влетело три гола. В итоге – 1:3 в пользу Порту.

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Маркевич посочувствовал тренеру "горняков"

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич прокомментировал сложный старт Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов. Хуже в этой группе дончан начали футболисты бельгийского Антверпена, проигравшие Барселоне 5:0.

Еще перед встречей против Порта легендарный наставник сделал свой прогноз относительно места "горняков" в группе. Тогда Маркевич заявил, что будет счастьем, если команда Патрика ван Леувена займет 3-е место в своей группе по итогам 6-ти туров.

Такой прогноз Мирон Богданович аргументировал подготовкой донецкой команды.

Маркевич отметил, что нидерландский специалист Шахтера находится в начале пути, ведь из его обоймы вылетели футболисты, в том числе из-за травм и дисквалификации. Поэтому Ван Леувен пришлось начинать сначала, наигрывая новый состав. Мирон Богданович только посочувствовал тренеру "горняков".

"Вчера в Гамбурге футболисты Порту были в роли хозяев"

Опытный специалист признался, что матч Шахтер – Порту оставил после себя размытые впечатления. Ведь фактически игру в пользу португальцев было сделано еще в первом тайме. Маркевич увидел лишь один или два намека от "горняков" на голевые моменты у ворот соперника. Но этого было недостаточно, чтобы избежать поражения в 1-м туре.

Мирон Богданович заявил, что Порту вело себя в Гамбурге в роли "хозяев". Хотя португальцы играли на выезде. Маркевич уверен, если португальцы захотели большего разгрома, то могли добавить и увеличить свое преимущество в счете.

"Детская ошибка Сикана, повлекшая второй пропущенный мяч, все сводит на нет"

Также легенда украинского футбола прокомментировала голевую ошибку Данила Сикана в пользу соперника.

Ты наигрываешь одну схему, казалось, есть сдвиг, а детская ошибка Сикана, повлекшая второй пропущенный мяч, все сводит на нет. Кстати, в этом игровом эпизоде у Сикана было несколько вариантов, но он выбрал худший, сделав передачу через центральную часть поля. Что это не стоит делать, учат еще в начальных группах ДЮСШ. Как говорится, имеем то, что имеем,

– сказал Маркевич.

Наставник "львов" рассказал, что в нынешней команде дончан нет "козырей", которые позволили бы ей сопротивляться фаворитам группы, которыми являются Барселона и Порту. Маркевич выделил, что все позиции, кроме голкиперской, вызывают беспокойство.

Отметим, что свой следующий матч Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов проведет уже 4 октября, когда сыграет на выезде против Антверпена.