Єдиний гол "гірників" забив Кевін Келсі. Натомість у ворота Дмитра Різника влетіло три голи. У підсумку – 1:3 на користь Порту.

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Маркевич поспівчував тренеру "гірників"

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич прокоментував складний старт Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів. Гірше у цій групі за донеччан розпочали футболісти бельгійського Антверпена, які програли Барселоні 5:0.

Ще перед зустріччю проти Порту легендарний наставник зробив свій прогноз щодо місця "гірників" у групі. Тоді Маркевич заявив, що буде за щастя, якщо команда Патріка ван Леувена посяде 3-тє місце у своїй групі за підсумками 6-ти турів.

Такий прогноз Мирон Богданович аргументував підготовкою донецької команди.

Маркевич зауважив, що нідерландський фахівець Шахтаря перебуває на початку шляху, адже із його обойми вилетіли футболісти, зокрема через травми та дискваліфікації. Тому Ван Леувену довелось розпочинати спочатку, награючи новий склад. Мирон Богданович лише поспівчував тренеру "гірників".

"Вчора в Гамбурзі футболісти Порту були в ролі господарів"

Досвідчений спеціаліст зізнався, що матч Шахтар – Порту залишив по собі розмиті враження. Адже, фактично, гру на користь португальців було зроблено ще у першому таймі. Маркевич побачив лише один або два натяки від "гірників" на гольові моменти біля воріт суперника. Але цього було замало, аби уникнути поразки у 1-му турі.

Мирон Богданович заявив, що Порту поводило себе у Гамбурзі у ролі "господарів". Хоча португальці грали на виїзді. Маркевич впевнений, якби португальці захотіли більшого розгрому, то могли додати та збільшити свою перевагу у рахунку.

"Дитяча помилка Сікана, що призвела до другого пропущеного м'яча, все зводить нанівець"

Також легенда українського футболу прокоментував гольову помилку Данила Сікана на користь суперника.

Ти награєш одну схему, здавалося, є зрушення, а дитяча помилка Сікана, що призвела до другого пропущеного м'яча, все зводить нанівець. До речі, в цьому ігровому епізоді в Сікана було кілька варіантів, але він обрав найгірший, зробивши передачу через центральну частину поля. Що це не варто робити, вчать ще в початкових групах ДЮСШ. Як кажуть, маємо те, що маємо,

– сказав Маркевич.

Наставник "левів" розповів, що у нинішній команді донеччан немає "козирів", які б дозволили їй чинити опір фаворитам групи, якими є Барселона та Порту. Маркевич виділив, що усі позиції, окрім голкіперської викликають занепокоєння.

Відзначимо, що свій наступний матч Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів проведе вже аж 4 жовтня, коли зіграє на виїзді проти Антверпена.