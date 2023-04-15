"Почему наши спортсмены должны страдать": бывший тренер сборной Украины о решении Минспорта
Источник:FanDay
Мирон Маркевич оценил решение министра молодежи и спорта. Бывший наставник "сине-желтых" четко выразил свое мнение.
Министерство молодежи и спорта приняло решение, которое запрещает украинцами участвовать в любых соревнованиях, где будут присутствовать россияне или белорусы. Пострадавшей может стать и футбольная сборная Украины.
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Видит все с профессиональной стороны
Мирон Маркевич считает инициативу Минмолодежьспорта абсурдной, поскольку он не понимает, для чего в жертву приносятся интересы украинских спортсменов. Бывший глава "сине-желтых" уверяет, что нужно приложить всех засулись, чтобы именно белорусы снялись с отбора к предстоящему континентальному турниру, а не уже настраждавшейся Украине.
Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось Минмолодежьспорта, когда принимало такое решение. Надо было делать все возможное, чтобы белорусов вслед за россиянами тоже не допускали к соревнованиям. На это нужно было бросать все силы! Сборная Украины принимает участие в отборе на Евро-2024, нам нужно играть!,
– считает Маркевич.
Еще не все потеряно
- Решения касается футбольной сборной Украины, хотя в квалификации к Евро-2024 россиян нет, однако задействована сборная Беларуси.
- Есть шанс, что украинцы могут и не сняться с соревнований, поскольку белорусы выступают в другой отборочной группе, а шанс встретиться на самом Евро довольно мизерный. Все потому, что белорусы явные аутсайдеры в футболе, начавшие свой путь на турнир по двум поражениям – от Швейцарии (0:5) и Румынии (2:1).