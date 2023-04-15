"Почему наши спортсмены должны страдать": бывший тренер сборной Украины о решении Минспорта

Мирон Маркевич оценил решение министра молодежи и спорта. Бывший наставник "сине-желтых" четко выразил свое мнение.

Министерство молодежи и спорта приняло решение, которое запрещает украинцами участвовать в любых соревнованиях, где будут присутствовать россияне или белорусы. Пострадавшей может стать и футбольная сборная Украины.

Достойно внимания "Пока это ничего не меняет": в Министерстве молодежи и спорта Украины объяснили свое решение

Видит все с профессиональной стороны

Мирон Маркевич считает инициативу Минмолодежьспорта абсурдной, поскольку он не понимает, для чего в жертву приносятся интересы украинских спортсменов. Бывший глава "сине-желтых" уверяет, что нужно приложить всех засулись, чтобы именно белорусы снялись с отбора к предстоящему континентальному турниру, а не уже настраждавшейся Украине.

Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось Минмолодежьспорта, когда принимало такое решение. Надо было делать все возможное, чтобы белорусов вслед за россиянами тоже не допускали к соревнованиям. На это нужно было бросать все силы! Сборная Украины принимает участие в отборе на Евро-2024, нам нужно играть!,

– считает Маркевич.

Еще не все потеряно