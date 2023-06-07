Родненькая УПЛ уже ждет: Маркевич открыл свои большие планы во главе Карпат

В первый день лета львовские Карпаты объявили о подписании контракта с Мироном Маркевичем. Легендарный наставник возглавил "львов".

Львовский клуб сообщил только сам факт назначения Мирона Маркевича. Но никаких деталей будущего сотрудничества не раскрыл. После этого СМИ начали активно обсуждать трансферную политику команды и сватать у нее футболистов из УПЛ и Первой лиги Украины.

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Маркевич: В течение 7 лет я был в курсе всех событий, смотрел все футболы

Сам 72-летний специалист спокойно комментирует свои планы на ближайшее будущее в Карпатах. По словам Мирона Богдановича, большой перерыв в тренерской карьере никак не отразится на его работе. Ведь на протяжении всего этого времени он был причастен к футболу.

В течение 7 лет я был в курсе всех событий, смотрел все футболы, знаю футболистов. Правила футбола не изменили, не думаю, что система подготовки у кого сильно изменилась. У меня есть свои взгляды, я не собираюсь их менять. Посмотрим,

– рассказал наставник "львов".

По мнению Маркевича, ему будет достаточно одного года, чтобы вывести Карпаты в УПЛ. Но для выполнения этой задачи нужно серьезно усилить команду. Это уже пятый приход Маркевича к рулю Карпат.

Нет-нет-нет. Конечно, год. Нет вопросов. Надо делать новую команду и выходить в УПЛ,

– заверил Маркевич.

Отметим, что Маркевич-старший 6 июня принял участие в прощальном матче Евгения Селезнева в Ужгороде.

Напомним, что Карпаты не смогли повыситься в классе по итогам сезона-2022/2023. Львовяне провалили концовку сезона, хотя до последнего претендовать на переходные матчи. После чего СМИ обнародовали информацию об отставке Андрея Тлумака, хотя официальной информации до сих пор нет. Ожидается, что Тлумак останется работать в структуре клуба.

Тогда пресса начала сватать многих наставников во львовскую команду Олега Лужного, Остапа Маркевича (сына Мирона Маркевича), Олега Дулуба и Юрия Мороза. Но клуб остановился на самом лучшем варианте.