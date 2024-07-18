Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Мирон Маркевич попросив звільнити його з поста головного тренера львівських Карпат. Однак офіційної інформації щодо цього на той момент не було.

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Маркевич більше не очолює Карпати

Львівський клуб повідомив, що Мирон Маркевич та керівництво команди досягли взаємної згоди про припинення співпраці.

Мирон Маркевич побажав успіху Карпатам у новому сезоні та подякував клубу, футболістам і тренерам, які йому допомагали.

"Леви" подякували Мирону Богдановичу за професіоналізм і відданість справі, зазначивши, що цінують його значний внесок у розвиток клубу. Карпати побажали наставнику успіхів у подальшій роботі.

Мирон Маркевич у львівських Карпатах: головне