Неожиданный отказ от Маркевича

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич получил предложение от Ягеллонии. Однако поляки получили отказ от наставника.

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Польская команда в местном чемпионате идет на 9 месте, в ее активе 31 очко. Сейчас Ягеллонию возглавляет Рафал Гжиб, исполняющий обязанности главного тренера.

Маркевич решил отложить свое возвращение на тренерский мостик. Украинские любители футбола снова смогут увидеть 70-летнего специалиста после Евро-2020. Сейчас Мирон Богданович занимается работой в УАФ, где возглавляет Комитет национальных сборных.

Ранее Маркевич намекнул о возобновлении тренерской карьеры. Опытный специалист хочет поработать в амбициозном клубе. Наставник заявлял, что согласится на работу в клубе, который выступает в польской Экстраклассе.

Тренерская карьера Маркевича

Львовский Рух был последним клубом, который тренировал Мирон Богданович. Однако там наставник пробыл всего два месяца. По его словам, он выполнил все договоренности перед президентом команды Григорием Козловским и покинул команду.

Перед этим Маркевич успешно тренировал харьковский Металлист и Днепр. После работы в клубе из Днепра специалист начал работать в Комитете.

В начале карьеры работал в луцком Торпедо, хмельницком Подолье и львовских Карпатах, с которым вышел в финал Кубка Украины в 1993 году и завоевал "бронзу" чемпионата Украины в сезоне-1997/1998 годов. Возглавлял также Кривбасс, Металлург и российский Анжи.