В клубе УПЛ Минай тренировочным процессом руководит Александр Севидов, хотя он считается только консультантом.

Минай дал установку в клубе, чтобы Александра Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей.

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Севидов ведет тренировочный процесс, но официально главный тренер команды – Николай Цымбал. Сам Севидов говорил, что будет создавать научно-методический отдел в клубе.

Ранее главный тренер Миная Николай Цымбал рассказывал о взаимоотношениях с Александром Севидовым так:

Мы общаемся, он находится здесь. Это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Поскольку мы находимся в одной структуре, конечно, мы общаемся и советуемся, но последнее решение за мной.

Что известно о Севидове

Севидов в 2020 году обвинялся УАФ в организации договорных матчей и даже был дисквалифицирован, но подал апелляцию. Последним местом работы для специалиста была Верея из Болгарии, которую он покинул в марте 2019 года. За рубежом он также тренировал Зимбру из Кишинева.

В Украине работал с донецким Металлургом, Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом и ФК Мариуполь. За карьеру дважды приводил свои клубы к победам в Первой лиге, а также брал "бронзу" чемпионата Украины в 2003 году.