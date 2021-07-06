Маркевич считает, что сборной Украины по пляжному футболу все же стоит ехать в Москву на чемпионат мира. Сборная вышла на ЧМ, но стало известно, что УАФ и Ассоциация пляжного футбола команде запретили участвовать.

О главном Сборной Украины запретили ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу

Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую,

– сказал он.

"Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну? Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения", – заявил Мирон Богданович.

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