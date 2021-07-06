Маркевич считает, что сборной Украины по пляжному футболу все же стоит ехать в Москву на чемпионат мира. Сборная вышла на ЧМ, но стало известно, что УАФ и Ассоциация пляжного футбола команде запретили участвовать.
О главном Сборной Украины запретили ехать в Москву на чемпионат мира по пляжному футболу
Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую,
– сказал он.
"Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну? Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения", – заявил Мирон Богданович.
Украина не поедет на ЧМ по пляжному футболу: что известно
- Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19-го по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.
- Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе. Она стала одной из четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ.
- Команде обещали призовые за выход на мундиаль. В частности, вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и заявил о цели для команды от руководства ассоциаций – получить путевку на чемпионат мира в России.