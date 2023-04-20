Мирон Богданович пожаловался на внутренний чемпионат, в котором нет ни одного футболиста, который стал бы открытием сезона-2022/2023. Маркевич не понимает, где сборная Украины должна искать замену своим ветеранам команды.

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Маркевич: Среди смены нет ни одного открытия

Наставник назвал наиболее проблемные позиции национальной команды.

К сожалению, чемпионат уже выходит на финишную прямую, а среди смены нет ни одного открытия, что не может не раздражать. Где же тогда искать потенциальных кандидатов в сборную Украины? В частности, больше всего беспокоит отсутствие равнозначной замены ветерана Шахтера Тарасу Степаненко в опорной зоне,

– заявил Маркевич.

В заявке сборной Украины на позиции опорника играют только два футболиста – Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук. Однако оба уже несколько возрастных футболистов. Тарасу в октябре исполнится 34 года, а Сергею будет в мае тридцать два.

На позиции же нападающего играют только два футболиста – Артем Довбык и Роман Яремчук. Если у форварда Днепра-1 нет проблем, он лучший бомбардир УПЛ-2022/2023, то у Яремчука серьезный кризис. Роман уже давно не может забить, ни в сборной, ни в бельгийском Брюгге.

Больше центрфорвардов у "сине-желтых" нет.

Интересно, что среди тройки лидеров бомбардирской гонки УПЛ кроме Довбика нет ни одного номинального нападающего. Буяльский играет в полузащите, а иностранец Сефери из Воркли точно не помощник сборной Украины. Ближайший к этой топ-3 динамовец Владислав Ванат, который имеет все шансы, чтобы попасть в главную команду страны. Нападающий Динамо забил 8 мячей в 19 матчах.