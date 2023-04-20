Мирон Богданович побідкався на внутрішній чемпіонат, у якому немає жодного футболіста, який би став відкриттям сезону-2022/2023. Маркевич не розуміє, де тоді збірна України повинна шукати заміну своїм ветеранам команди.

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Маркевич: Серед зміни немає жодного відкриття

Наставник назвав найбільш проблемні позиції національної команди.

На жаль, чемпіонат уже виходить на фінішну пряму, а серед зміни немає жодного відкриття, що не може не дратувати. Де ж тоді шукати потенційних кандидатів до національної збірної України? Зокрема, найбільше непокоїть відсутність рівнозначної заміни ветерану Шахтаря Тарасу Степаненку в опорній зоні… Також катастрофічно бракує забивних нападників,

– заявив Маркевич.

Наразі у заявці збірної України на позиції опорника грає лише два футболісти – Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук. Однак обидва є вже трохи віковими футболістами. Тарасу у жовтні виповниться 34 роки, а Сергію буде у травні 32-ва.

Натомість на позиції нападника грають теж лише два футболісти – Артем Довбик та Роман Яремчук. Якщо у форварда Дніпра-1 немає проблем, він є найкращим бомбардиром УПЛ-2022/2023, то у Яремчука серйозна криза. Роман вже давно не може забити, а ні в збірній, а ні в бельгійському Брюгге.

Більше центрфорвардів у "синьо-жовтих" немає.

Цікаво, що серед трійки лідерів бомбардирської гонки УПЛ, окрім Довбика, немає жодного номінального нападника. Буяльський грає у півзахисті, а іноземець Сефері із Воркли точно не помічник збірній України. Найближчим до цієї топ-3 є динамівець Владислав Ванат, який має усі шанси, аби потрапити у головну команду країни. Нападник Динамо забив 8 м'ячів у 19 матчах.