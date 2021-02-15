В понедельник, 15 февраля, состоялась церемония вручения наград ежегодной премии "Футбольные звезды Украины-2020", которую организует Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно со Всеукраинской ассоциацией футболистов.

Во время церемонии были объявлены победители в ряде номинаций. Также были вручены специальные награды за особый вклад в развитие футбола в Украине.

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Все победители "Футбольных звезд Украины-2020"

Лучший молодой игрок – Илья Забарный (Динамо, Киев);

Лучший игрок по футзалу среди женщин – Ксения Гриценко (Эль-Кувейт, Кувейт);

Лучший игрок по футзалу среди мужчин – Петр Шотурма (Продексим, Херсон);

Лучший тренер мужских команд, работающий за рубежом – Сергей Ребров (Ференцварош, Венгрия);

Лучший футболист-легионер, играющий в Украине – Тайсон (Шахтер, Донецк).

Лучший тренер Украины среди главных тренеров женских клубных команд – Роман Заев (Восход, старая Маячка);

Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд – Виктор Скрипник (Заря, Луганск);

Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом – Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)

Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин – Мария Тихонова (СК Мечта-2006, Одесская обл.);

Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин – Максим Войток (ВИТ, Киев);

Символическая сборная Украины. Женщины – Самсон, Филенко, Воронина, Басанская, Подольская, Апанащенко, Левицкая, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко;

Символическая сборная Украины. Мужчины – Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Тайсон, Цыганков, Шахаб;

Лучший гол Украины – Геннадий Пасич (Верес, Ровно);

Лучшая футболистка Украины – Дарья Апанащенко (Жилстрой-1, Харьков);

Лучший футболист Украины – Виктор Цыганков (Динамо, Киев).

Важно. Тройки претендентов и победителя выбирали среди игроков, выступающих в чемпионатах Украины, путем независимого голосования среди представителей всех клубов ПФЛ и УПЛ, а именно: тренеров, капитанов и представителей пресс-службы.

В этом году церемония "Футбольные звезды Украины" состоялась под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары, который исполнял государственный гимн перед матчем Украина – Испания на НСК "Олимпийский".