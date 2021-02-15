Футбольные звезды Украины-2020: все победители
В понедельник, 15 февраля, состоялась церемония вручения наград ежегодной премии "Футбольные звезды Украины-2020", которую организует Украинская ассоциация футбола (УАФ) совместно со Всеукраинской ассоциацией футболистов.
Источник:24 канал
Во время церемонии были объявлены победители в ряде номинаций. Также были вручены специальные награды за особый вклад в развитие футбола в Украине.
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Все победители "Футбольных звезд Украины-2020"
- Лучший молодой игрок – Илья Забарный (Динамо, Киев);
- Лучший игрок по футзалу среди женщин – Ксения Гриценко (Эль-Кувейт, Кувейт);
- Лучший игрок по футзалу среди мужчин – Петр Шотурма (Продексим, Херсон);
- Лучший тренер мужских команд, работающий за рубежом – Сергей Ребров (Ференцварош, Венгрия);
- Лучший футболист-легионер, играющий в Украине – Тайсон (Шахтер, Донецк).
- Лучший тренер Украины среди главных тренеров женских клубных команд – Роман Заев (Восход, старая Маячка);
- Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд – Виктор Скрипник (Заря, Луганск);
- Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом – Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)
- Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин – Мария Тихонова (СК Мечта-2006, Одесская обл.);
- Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин – Максим Войток (ВИТ, Киев);
- Символическая сборная Украины. Женщины – Самсон, Филенко, Воронина, Басанская, Подольская, Апанащенко, Левицкая, Христюк, Йог-Етауф, Кравчук, Бойченко;
- Символическая сборная Украины. Мужчины – Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Тайсон, Цыганков, Шахаб;
- Лучший гол Украины – Геннадий Пасич (Верес, Ровно);
- Лучшая футболистка Украины – Дарья Апанащенко (Жилстрой-1, Харьков);
- Лучший футболист Украины – Виктор Цыганков (Динамо, Киев).
В этом году церемония "Футбольные звезды Украины" состоялась под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары, который исполнял государственный гимн перед матчем Украина – Испания на НСК "Олимпийский".
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